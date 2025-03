Affaire du braquage à Ouakam: Plus de 20 millions récupérés, le père du fugitif placé en garde-à-vue

L'enquête ouverte par la Division des investigations criminelles (Dic) suite au braquage spectaculaire à Ouakam, avance à grands pas. Pour rappel, une somme faramineuse de 100 millions FCfa a été volée lors d’un braquage audacieux ciblant un livreur en plein jour. Deux des trois agresseurs, K. Fall et C. M. Sidibé, âgés respectivement de 25 et 23 ans, ont été aussitôt arrêtés.



S. Bâ, cerveau présumé de la bande, est activement recherché.



"Libération" informe que « deux perquisitions effectuées à la Médina chez un des fugitifs et à Yeumbeul, chez l'un des suspects arrêtés », se sont soldées par « la saisie de 4 et 17 millions de francs », portant le total à « 21 millions récupérés », lit-on dans "Seneweb".



La même source fait savoir que « le père du fugitif a été placé en garde-à-vue pour les besoins de l'enquête » d'autant que, reprend celle-ci, il « a dit avoir reçu les 4 millions d'un livreur envoyé par son fils ». Le père avait déjà reçu un premier transfert de 1,9 millions peu après l'attaque, pointe le journal.



Ce n'est pas tout car, poursuit "Libération", « un troisième membre du gang a été interpellé à Touba ».

