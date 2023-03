Affaire du décès de Bébé Lassana : Le verdict est tombé

Les dames Kadé Diallo et Fatoumata Wagué ont été acquittées de toutes les accusations de complicité d’assassinat, d’enlèvement d’enfant par fraude ou violence, et d’association de malfaiteurs dans l’affaire du bébé Lassana Wagué, retrouvé mort dans un puits le 14 mars 2022 à Niéméniké, commune de Tomboronkoto, département de Kédougou.



En revanche, Fatoumata Tounkara, une proche de la famille, sourde-muette, a été renvoyée devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Kédougou, pour assassinat et enlèvement d’enfant par fraude ou violence. Le bébé Lassana Wagué, âgé de sept mois, avait été enlevé dans la chambre de sa mère le 10 mars 2022 et jeté dans un puits où son corps a été retrouvé non loin de la concession familiale, rappelle Senenews.



L’enquête menée par la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou avait conduit à l’arrestation de la grand-mère du bébé, Kadé Diallo, de la coépouse de la mère Fatoumata Wagué et de Fatoumata Tounkara, qui avait perpétré le meurtre.



Après un an de détention préventive, la grand-mère et la tante du bébé Lassana ont finalement été libérées.