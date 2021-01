Affaire du faux prophète de Kolda: Les résultats des tests gynécologues en sa faveur Dans l'affaire du prophète de Kolda, les résultats des tests gynécologiques des 9 autres filles mineures dernièrement envoyées chez le médecin, sont tombés. Selon des informations de "L'Observateur", ils sont en faveur de Baba Malado, mais ne le disculpent pas totalement.



Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Les 9 mineures, qui n'ont jamais connu l'amour, selon les tests gynécologiques, le viol tiendrait difficilement. Néanmoins, les délits de séquestration, de rapt d'enfants par fraude, de pédophilie, pourraient ne pas être écartés.



Selon des sources au journal, aucune des dix mineures confiées à un centre d'accueil pour enfants en situation de vulnérabilité, n'est originaire de Saré Ngagne, fief religieux de cette nouvelle secte islamique "Mbackéroukhoulahi".



Elles viennent de divers horizons. Cinq sont originaires des villages environnants, de Djify, un village situé dans les encablures de Kolda et les trois, de la Gambie. Leur âge varie entre 6 et 13 ans.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos