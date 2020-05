Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire du mariage du Dg de Clean Oil: Bara Guèye libéré, la nouvelle mariée et Cie condamnés Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mai 2020 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire du mariage de Bara Guèye et Cie. Les prévenus sont reconnus coupables de violation de la loi sur l’état d’urgence, notamment l'interdiction de rassemblement pour freiner la propagation du coronavirus au Sénégal. Ceci, à l’exception du marié qui a été relaxé. Ainsi, la nouvelle épouse et cie ont écopé de 2 mois avec sursis et d’une amende de 100.000 FCFA.



L’affaire du mariage du Directeur général de Clean Oil, Bara Guèye est jugée, ce lundi 11 mai, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Interrogé au cours de ce procès, le mari a déclaré qu’il était venu dans la maison après la prière du crépuscule. « La fête était déjà terminée. J’y ai passé la nuit car il n’y avait plus que les membres de la famille », sert-il. Comptable de son état, Seynabou Diène a indiqué : « J’ai juste informé près de 10 (dix) personnes que j’allais me marier le samedi. J’ignore qui a invité les autres ».









