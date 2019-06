Affaire du pétrole et gaz: Le Front France dégage projette une marche vendredi prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019

Le front France dégage compte saisir la justice contre Aliou Sall et Frank Timis. Les camarades de Guy Marius Sagna ont expliqué sur les ondes de la RFM que ce n’est pas normal que des choses de la sorte, tuant l’économie nationale, se passent dans un pays comme le nôtre.



Ledit front, engagé dans ce combat pour la défense des intérêts du pays, projette même de tenir une marche à la place de l’Obélisque le vendredi prochain.



Leral

