Affaire du projet de lotissement de Cayar : Abdoulaye Sow de l’Apr débouté, Diattara relaxé

La supposée affaire de bradage du domaine maritime de Cayar, avec une présumée opération de terrassement et de lotissement entreprise par le Conseil Départemental de Thiès, avait défrayé la chronique en avril 2018. Abdoulaye Sow, Président de la commission de l’aménagement du territoire et des domaines au Conseil Départemental, par ailleurs responsable de l’Alliance pour la République (APR), avait attrait Yankhoba Diattara, Premier Vice-président de l’institution à la barre, pour diffamation.



Le verdict est tombé et finalement hier. Abdoulaye Sow a été débouté et Yankhoba Diattara relaxé purement et simplement.



L’époque, la presse en avait fait ses choux gras et les différentes parties citées dans l’affaire s’étaient livrées à plusieurs points de presse pour s’expliquer, sur fond d’accusations et de contre-accusations. C’est à la suite de cette situation qu’Abdoulaye Sow, président de la Commission de l’aménagement du territoire et des domaines au Conseil Départemental avait estimé avoir été diffamé par Yankhoba Diattara.

















