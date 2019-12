Affaire du quai de pêche de Mbour : le procès des manifestants renvoyé au 7 janvier

Le Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour (ouest) a renvoyé au 7 janvier le procès des dix-huit pêcheurs arrêtés lors des manifestations contre la construction d’un deuxième quai de pêche dans la capitale de la Petite-côte, a constaté l’APS.



Les prévenus sont poursuivis pour ’’coups et blessures volontaires et troubles à l’ordre public’’, selon le tribunal qui a renvoyé cette affaire en raison de l’absence des parties civiles.



Le tribunal a signalé aux prévenus que le 07 janvier, ’’avec ou sans les parties civiles’’, l’affaire sera vidée.



Des échauffourées ont opposé le 23 décembre policiers à des pêcheurs opposés à l’érection d’un nouveau quai de pêche au quartier Téfesse, à Mbour (ouest).



Ces accrochages avaient perturbé pendant de longs moments le commerce et la circulation dans une bonne partie du centre-ville de la capitale de la Petite-Côte.



Les policiers avaient dû faire face à la furie de manifestants prêts à en découdre avec eux.



Les pêcheurs de Mbour ont accepté le projet de construction d’un deuxième quai de pêche après une rencontre avec des autorités locales, jeudi.

