Affaire du talibé tué à Touba : Une nouvelle arrestation opérée

Du nouveau dans l'affaire de la bagarre mortelle qui a opposé deux élèves coraniques à Touba. La brigade de proximité de Ndindy a arrêté et déféré le présumé meurtrier A. F. N. et son complice, A. M. S. Ce dernier avait prêté son couteau à A. F. N., selon des sources de "Seneweb".



Selon les mêmes sources, les gendarmes de la Brigade de proximité de Ndindy, à Touba, ont réussi à mettre fin à la cavale du mis en cause, quelques heures après la commission du crime. Il ressort des propos du présumé meurtrier, que la victime avait l'habitude de frapper son petit frère qui étudie dans le même "daara" (école coranique). Ce qu'A. F. N. ne pouvait plus supporter.



Dans la nuit du 9 octobre dernier, le duo a quitté leur école coranique pour quémander de l'aumône. Moment qu'ils ont choisi pour solder leurs comptes. Au cours de la bagarre, C. S. a pris le dessus sur A. F. N. Vexé, ce dernier a emprunté le couteau d'A. M. S., pour laver son honneur.



Quelques instants plus tard, A. F. N. a asséné un coup de couteau à C. S., avant de prendre la fuite, selon des sources de "Seneweb". Atteint au thorax, le talibé de 12 ans a succombé à ses blessures.



Alertés du crime, les gendarmes de la Brigade de proximité de Ndindy se sont lancés aux trousses du fugitif. Ce dernier a été arrêté après d'intenses recherches, qui ont duré deux heures.



L'enquête a permis d'interpeller le talibé C. S., qui avait prêté son couteau au meurtrier âgé de 13 ans. Le duo incriminé a été déféré vendredi, au parquet de Diourbel, selon des sources de "Seneweb".