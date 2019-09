Affaire du voile à Sainte Jeanne d’Arc: la réaction du Président Macky Sall

Le président de la République s’est prononcé sur l’affaire de l’interdiction du voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc de Dakar.



C’était lors de la réunion du Conseil des ministres, jeudi dernier. Le chef de l’Etat qui suivait de près ce dossier, a salué l’intervention de l’Eglise, mais a surtout chaleureusement félicité le ministre Mamadou Talla pour sa sérénité dans la gestion de cette affaire, rapporte L’As.



«Vous avez géré ce dossier sensible sans passion, sans pression, dans la discrétion et l’efficacité. L’image de l’Etat n’a pas été écornée et je vous en félicite chaleureusement», aurait-il dit en substance, avant de saluer le sens de la responsabilité des différents acteurs qui ont su trouver un terrain d’entente, sans contraindre l’Etat à sévir.

