Affaire du vol de scanners à AIBD: la direction générale s’exprime sur l’enquête et les responsabilités

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2024 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

«Depuis quelque temps, une certaine presse véhicule des allégations faisant état de disparition de matériels à AIBD SA. Il faut toutefois préciser que ces événements sont antérieurs à l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante ». Ces déclarations sont de la Direction générale de cette société.



Revenant sur les faits, elle affirme que « déjà en octobre 2022, la presse avait relayé l'information d'un vol présumé de deux (2) scanners d'une valeur de quatre (4) milliards, ce qui, en son temps, avait fait l'objet d'une plainte et d'une enquête avec la convocation d'agents à la DIC ».



Par conséquent, dit-elle, en aucun cas, cette affaire ne saurait impliquer, d'une manière ou d'une autre, le nouveau Directeur général nommé il y a à peine trois mois surtout lorsqu'il s'agit de faits qui se sont produits il y a plus de deux (2) ans.



« Cependant, la nouvelle équipe dirigeante travaille à apporter toute la lumière sur cette affaire afin de pouvoir situer les responsabilités », promet la Direction générale, dans un communiqué parcouru par Seneweb.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook