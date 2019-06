Affaire exploitation illicite d’or à Niokolokoba: le journaliste Boubacar Tamba et les maires obtiennent la liberté provisoire

Il y a du nouveau dans l’affaire de l’exploitation illégale d’or dans le parc national de Niokoloba. Certains prévenus ont humé l’air de la liberté.



Il s’agit des maires de Tomboronkoto et de Nénéfécha, de notre confrère Boubacar Tamba et du lieutenant des Eaux et forêts, Omar Kane.



Ils ont eu plus de chance que les autres.



Le juge leur a accordé une liberté provisoire. Ils croisent les doigts en attendant le verdict du tribunal le 4 juillet prochain.

