Affaire exploitation illicite d’or au Niokolokoba: le procès renvoyé au 21 juin

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2019 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Programmé hier, jeudi 13 juin 2019 devant le Tribunal de Grande instance de Kédougou, le procès de l’affaire de l’exploitation illicite d’or et de bois du parc de Niokoloba a été renvoyé au 21 juin prochain, à la demande du parquet et de la défense.



C’est pour permettre que le dossier soit traité en audience spéciale, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat mais aussi pour que la défense soit mieux imprégnée des détails de la procédure.



Pour rappel, dans le cadre de ce dossier, le conservateur du Parc, le Lieutenant-colonel Amar Fall, son adjoint, le Capitaine Mamadou Maronne, le chef du service régional des Mines et de la géologie de Kédougou, Adama Diop, le maire de Nénéfesha, Dondo Keïta, 15 ressortissants Chinois, 3 Ghanéens et un ancien agent de ce Parc, sont tous en prison pour associations de malfaiteurs, de corruption et de complicité d’exploitation illégale de substance minière.

