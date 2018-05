Affaire imam Ndao et Cie : le procureur et le doyen des juges appelés à présenter des excuses

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mai 2018 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

Malgré le réquisitoire à décharge que le procureur a fait à l’endroit de leurs clients ( Boubacar Decoll Ndiaye et Omar Keïta: ndlr) , Me Amadou Diallo, tout comme Me Massamba Ametti, n’ont pas été tendres avec le maitre des poursuites. Selon Me Ametti, ce serait très facile pour le procureur de demander l’acquittement pour son client, après tout ce temps passé en prison. Ils ont demandé au procureur Aly Ciré Ndiaye et au doyen des juges d’instruction, de faire un point de presse pour s’excuser, après tout le mal qu’ils ont fait aux accusés et à leurs familles.



« Il est trop facile pendant trois ans, qu’on garde le dossier sous le coude, et qu’on attende jusqu’à la fin pour requérir l’acquittement. Nous vous demandons d’aller beaucoup plus loin, de constater qu’ils ne devaient pas être là », a dit l’avocat.



Abondant dans le même sens, Me Amadou Diallo a indiqué que c’est parce qu’on a visé le président de la République Macky Sall, que toutes personnes ces personnes ont été arrêtées. Sur ce, il a demandé au procureur et au doyen des juges d’instruction d’organiser une conférence de presse devant tous les medias du monde, pour présenter leurs excuses pour tout le mal qu’ils ont fait.











Vox populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook