Affaire l’opposant à l'animateur Aziz Samb : Baba Tandian recherché par les éléments de la Sûreté urbaine

L’information est du quotidien « L’As » qui ajoute que le procureur de la République a ordonné son arrestation.



Baba Tandian a été déclaré coupable de menace, de violence ou voie de fait et de diffamation contre Aziz Samb le 16 janvier 2014. Il était condamné à payer 10 millions Fcfa à M. Samb à titre de dommages et intérêts. Ce verdict a été confirmé par la Cour d'Appel de Dakar le 27 février 2015.



Baba Tandian avait introduit un pourvoi en cassation, mais son recours a été rejeté par la Cour suprême rendant sa condamnation définitive. Depuis maintenant 10 ans, Aziz Samb court derrière une partie de son argent.



Ayant perdu patience, il a saisi le procureur d'une requête aux fins de contrainte par corps et ce dernier a ordonné l'arrestation de l’ancien président de la Fsbb. Il revient à « L’As » que les limiers de la Sûreté urbaine ont contacté M. Tandian, mais il n’a pas encore répondu à sa convocation. Nos sources indiquent qu’il risque d'être cueilli dans les prochains jours s'il ne défère pas à la convocation.