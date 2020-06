Affaire sextape aux Maristes : 3 des 5 prévenus condamnés dont 2 à une peine ferme

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 12:20

Le verdict est tombé sur l’affaire du sextape aux Maristes, informe la Rfm.



3 des 5 prévenus qui sont des majeurs ont été condamnés par le tribunal dont 2 à une peine ferme.



El Malick Diallo écope d’un mois ferme plus une amende d’un million de francs tandis que Amadou Makhtar Seye lui a été condamné à 2 ans de prison dont un mois ferme plus une amende d’un million de francs et Tony Hervé Gmis dit Thierno écope de deux mois avec sursis.





