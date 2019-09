Affaires collège st Jeanne-d'Arc - L'État est faible selon le député cheikh Bara Dolly

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

L'État du Sénégal a fait preuve de faiblesse suite à l'affaire du collège st Jeanne-d'Arc. C’est l’intime conviction du député cheikh Bara dolly. Ce dernier soupçonne une main extérieure qui donne du pouvoir à l'administration du collège et cette mains selon le député c'est la France qui dicte sa loi a nos autorités.

Le député précise que le Sénégal est un pays de tolérance et de dialogue, les musulmans et les chrétiens ont toujours vécus dans une parfaite cohésion. « toutefois il fait que les lois d’un pays sont au dessus du règlement intérieur d’un établissement scolaire », s’empresse -t-il d’ajouter. Infinie, le parlementaire invite le gouvernement à faire preuve de fermeté sur ce dossier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos