Affaires des 38 millions volés par 4 jeunes: les mis en cause reviennent en détail sur le film du braquage

Une dame du nom de Sophia a été victime de vol. Ce plan délictuel a été ourdi par son chauffeur Ibrahima Ndoye qui a agi en complicité avec trois personnes. Engagé comme chauffeur par la gérante d'une société de la place, du nom de Sophia, Ibrahima Ndoye s’est filmé le 24 août 2022 alors qu’il était au volant d’une voiture avant de poster la vidéo sur Snapchat. Lorsque Mbaye Fall a visualisé l'image, il a demandé à Ibrahima Ndoye (21 ans) le contenu du sac déposé sur le siège arrière du véhicule de la dame. Sans arrière-pensée, il a répondu à son interlocuteur que sa patronne y avait gardé une grosse somme d'argent retirée dans une banque au centre-ville. C'est ainsi que Mbaye Fall lui a proposé de s’emparer du sac, raconte L'As.



Naïf, le chauffeur a aussitôt obéi. Pour bien dérouler leur plan, Ibrahima Ndoye a demandé à Mbaye Fall de venir avec d’autres personnes en renfort afin que le deal soit bien exécuté. Arrivé au Point E, le chauffeur a simulé une panne. Dès qu'il est sorti de la voiture, Samba Ndiaye et Seydina qui étaient sur une moto ont ouvert la portière du véhicule avant de chiper le sac. Déboussolée, la dame Sophia demande à son chauffeur de faire un détour par le commissariat de Point E afin de porter plainte. Chose dite, chose faite.



Seulement, le chauffeur ignorait que son plan serait mis à nu par les enquêteurs. Ainsi Ibrahima Ndoye est considéré comme le premier suspect. Interrogé sur ses communications téléphoniques avec Mbaye Fall durant le trajet, il a rétorqué que c'était dans le cadre de leur activité commerciale. Toutefois, les réquisitions faites à la Sonatel de même que l'exploitation des images des caméras de surveillance ont révélé que Mbaye Fall se trouvait près du lieu où s’est déroulée l'infraction. Ainsi, au bout de quatre jours, Ibrahima Ndoye a été interpellé. Dos au mur, il est passé aux aveux avant de balancer ses complices à savoir Mbaye Fall, Samba Ndiaye et Seydina. Devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, les mis en cause qui sont poursuivis pour vol en réunion sont revenus sur le film du braquage. Mais Seydina, l’un des voleurs, toujours en fuite, a emporté la somme de 13 millions FCFA. Ibrahima Ndoye a indiqué qu’il n’a pas pris sa part du butin, parce que Seydina s'est enfui avec 13 millions francs. Pour sa part, Samba Ndiaye a soutenu qu'il avait peur de dépenser les 10 millions FCFA que Mbaye Fall lui avait remis. Le même discours a été servi par Mbaye Fall qui a demandé pardon au tribunal. Les prévenus qui sont âgés entre 20 et 25 ans ont été condamnés à deux ans, dont un an ferme. En sus de la peine, ils devront payer solidairement 5 millions FCFA à la partie civile.

