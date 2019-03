Affaires des douaniers suspendus, la Cour de la Cedeao donne raison à l’Etat du Sénégal

Ndiaga Soumaré et Cie perdent leur bras de fer avec l’Etat devant la Cour de Justice de la Cedeao.



En effet, ces douaniers avaient été suspendus de leurs fonctions après avoir manifesté leur volonté de monter un syndicat et participé à une réunion dans ce sens au Mali. Selon nos radars sensibles, l’affaire a été vidée la semaine dernière et la Cour de Justice de la Cedeao a entièrement donné raison à l’Etat du Sénégal.

