Affaires étrangères : Quand le Consul général du Sénégal à Marseille met la barre très haut pour son successeur Nous avons appris le rappel à Dakar du consul général du Sénégal à Marseille. Nous, concitoyens de cette juridiction et ce depuis plusieurs années, souhaitons lui témoigner notre gratitude. En effet, son excellence Madame Yacine Fall, ministre des affaires étrangères a rappelé la volonté de remplacer les consuls généraux par des diplomates de carrière. Toutefois, le consul général du Sénégal à Marseille, monsieur Abdourahmane Koita a redoré le blason de la juridiction sous l'ère Macky SALL bien qu'il ne soit pas issu du ministère des affaires étrangères.

Lundi 5 Août 2024

Comme disait V.Hugo « Les grands hommes font leur propre piédestal, l’avenir se charge de la statue ». Grand il est, parce qu’Il a œuvré sans relâche pour le Sénégal et les sénégalais tant à Bordeaux qu’à Marseille. Il importe donc à ce moment de saluer en s’en félicitant l’engagement sans faille pour l’intérêt collectif de notre consul général.



Sous son Magistère, de belles lettres de noblesse du consulat général du Sénégal à Marseille ont été écrites. Nous ne cesserons de le remercier sans cesse pour tous les services rendus, sa présence, les facilitations, son professionnalisme et la représentation digne de ce nom. Il a été proche de ses administrés en déployant les dispositifs "d'aller-vers", du consulat mobile à chaque fois que de besoin pour faciliter les démarches administratives.





Monsieur Koita, est un républicain, un homme travailleur, compétent et d'une humilité inégalable tout comme le vice consul Abdoul HANNE. Ils ont toujours agi au bénéfice exclusif des sénégalais de leur juridiction tout en étant au-dessus de la partisannerie.







Nous rappelons que le consul général du Sénégal à Marseille, monsieur Koita est arrivé en 2020 en pleine période de crise Covid 19. Il s'est attelé à échanger avec ses compatriotes et à les impliquer dans ses actions. Il a servi avec dévouement et abnégation en nous rendant fiers tant au niveau de notre administration qu'au niveau de la représentation diplomatique.





Grâce à ses actions, il a renforcé la diplomatie économique, la coopération "win-win" en engageant la société civile dans les projets entre nos territoires d'accueil et notre pays le Sénégal. Il a été un consul de terrain au-dessus des querelles de chapelles politiques en étant exclusivement au service des compatriotes. Chaque sénégalais était fier d’être un de ses relais.





Nous avons vu plusieurs consuls passés à la tête du consulat du Sénégal à Marseille mais il sera celui qui aura transformé les relations bilatérales et chaque problématique trouvait toujours un écho favorable du fait de son haut sens des responsabilités et du devoir parce qu'il était à notre service.





Nous avions espéré que compte tenu du travail effectué au service du Sénégal et de ses compatriotes, que les efforts fournis allaient être appréciés à leur juste valeur, parce qu'in fine, il a mis le Sénégal au-dessus de tout.





Nous lui souhaitons bonne continuation, en espérant que son successeur sera à la hauteur du travail fourni !





Sans aucun doute, il continuera d’apporter son expertise pour un Sénégal pour tous et de tous comme à son habitude.





Et pour finir pour paraphraser St- Exupéry que la vérité de demain puisse se nourrir de ses erreurs d’hier pour un changement réel de paradigmes, afin de valoriser que les compétences.





Signataires



Pape Tounkara St-Christol Les Alès

Adama Kante Montpellier

Lamine Diakhate Marseille

Khadidiatou Wade Montpellier

Bernadette Sambou Saivet Aubagne

Ousmane Kamara Montpellier

Diadji Fall Montpellier

Aida Diop Cannes

Seydina Seck Montpellier

Djibril Gueye Montpellier

Mamadou Diouf Montpellier

Mamour Seck Le Pouget

Binta Loum Montpellier

Cheikh Tidiane Ndiaye Toulon

Khalifa Lo Montpellier

Ousmane Seck Montpellier

Ousmane Ndong Faye Montpellier

Amadou Traore Montpellier

Nadya Cisse Marseille

Yakhya Diop Montpellier

Djatou Ndiaye Marseille

Mariame Diakite Ales

Ameth Seye Ales

Chimère Seye Montpellier

Moustapha Ka Montpellier

Malick Loum Montpellier

Ibrahima Mankou Montpellier

Vincent Cabral Vendargues

Abdou Khadre Ngom Montpellier

Ndèye Mbeugué Diene Montpellier

Ousmane Fadel Ba Montpellier

Mamadou Fallou Gueye Montpellier

Cheilkhou Thior Montpellier

Mame Mor Thiam Montpellier

Baye Serigne Thiam Montpellier

Aliou Sow Montpellier

Kiné Ndour Montpellier

Abdoulaye Sy Montpellier

Maty Tounkara Montpellier

Halima Tounkara Montpellier

Mamadou Mbengue Montpellier

Pathé Diongue Lunel

Sidi Sall Montpellier

Mame Cheikh Ndao Perpignan

Gnilane Samassa Nimes

Sanoussy Cisse Montpellier

Alioune Ndogou Ales

Khardiata Diop Diagne Montpellier

Mouhamadou Doudou Diagne Montpellier

Aziz Diop Ales

Fatou Wade Ales

Ndéry Wade Ales

Abdoulaye Wagne Ales

Abdou Mbath Ales

Alioune Wagne Ales

Samane Wade Ales

Mamadou Ndiaye Ales

Nadège Ndiaye Ales

Marietou Diouf Ales

Mame Ndong Ales

Paco Ndiaye Nîmes

Mamadou Dieng Anduze

Absa Fall Anduze

Fatoumata Ba Nimes

Aissatou Fall Nimes

Aïcha Sylla Gallargues

Mame Ndoye Montpellier

Mamadou Diarra Montpellier

Lalia Diallo Montpellier

Amadou Lamine Mara Montpellier

Cheikh Camara Montpellier

Cheikh Fall Montpellier

Omar Sall Montpellier

Souadou Ba Montpellier

Allie Diagne La Salle

Nadia Puech Diagne La Salle

Oumy Fatou Diagne La Salle

Babacar Sarr Marseille

Magatte Tall Sarr Marseille

Marie-Thérèse Cardoso Corniaux Montpellier

Christian Corniaux Montpellier

Assane Sar Montpellier

Fatou Ndiaye Montpellier

Soukeyna Kane Le Crès

Cheikh Niang Montpellier

Ahmet Diakite Montpellier

Yakhara Ndoye Montpellier

Daly Seck Montpellier

Guéladio Niasse Montpellier

Aïcha Ndiaye Montpellier

Ibrahima Seck Montpellier

Raki Wane Saint-André De Sangonis

Papa Salla Montpellier

Sokhna Oumou Lo Montpellier

Abdou Konte Montpellier

Ndeye Oumou Khayri Sarr Montpellier

Aminata Diop Toulon

Aby Dare Montpellier

Thierno Bah Montpellier

Khady Seye Nimes





