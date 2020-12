Affectation: Mouhamadou Makhtar Cissé retourne à l'IGE et... L’ancien ministre de l’Energie et du Pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé, limogé lors du dernier remaniement ministériel du 1 novembre 2020, reprend service à l’inspection générale d’État (IGE). Membre de ce corps d’élite de contrôle, l’ancien enfant de troupe retrouve son poste après avoir servi plusieurs années aux postes de Directeur de cabinet du président de la République, Directeur général (des Douanes et de la SENELEC) puis de Ministre, auxquels il avait été nommés par le chef de l’État Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Décembre 2020 à 06:16 | | 0 commentaire(s)|

Alors que plusieurs observateurs de la scène politique lui prêtait des ambitions politiques pour ne pas dire présidentielles, le présentant comme un dauphin de Macky Sall, son choix de revêtir la tenue de l’IGE semble freiner les ardeurs de ceux qui lui prédisait un destin politique.



Mouhamadou Makhtar Cissé a également vu son nom être associé au contentieux entre la société privée Akilee et la SENELEC. Le contrat entre les deux parties avait fait l’objet d’une vive polémique qui s’appuyait visiblement sur un conflit larvé entre l’ex ministre de l’Energie et son ancien collaborateur, Pape Mademba Biteye qui l’a remplacé à la tête de la SENELEC. Ainsi, en retournant à l’inspection générale d’Etat, Makhtar Cissé s’offre aussi une certaine protection qui rendrait très difficile une procédure judiciaire le concernant.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos