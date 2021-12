Affectation de Guy Marius Sagna: Des internautes dénoncent "l'usage de méthode des colons..."

La note de service du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, affectant l’activiste Guy Marius au service régional de l’Action sociale de Kédougou, est devenue virale sur les réseaux. La note a suscité une vague d’indignations des internautes, qui ont dénoncé l’usage de méthode des colons pour combattre un adversaire du régime.



D'après "L'As", nombreux sont ceux qui le pensent de cette nouvelle affection de Guy Marius Sagna, qui a été muté récemment au Centre de Promotion et de Réinsertion sociale de Liberté 3 B, même si d’aucuns défendent que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a la prérogative d’affecter tout agent sans son avis.



Pour le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, c’est un acte qui fait honte à la République. Il a demandé à l’activiste de tenir bon avant de l’inviter à rejoindre son cabinet à la mairie de Dakar le 23 janvier. M. Dias raille son adversaire à la conquête de la capitale, Abdoulaye Diouf Sarr, en soutenant que Dakar ne veut pas de « vulgaires suppôts et comploteurs à la mairie ».