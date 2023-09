Affectations inopportunes, retard des semences … Aly Ngouye Ndiaye « accusé » d’avoir poser des actes de sabotage avant son départ

Face à la presse, dans son domicile, le Chef de service de l’agriculture du département de Fatick a dénoncé ce qu’il a qualifié de « comportement irresponsable » de l'ex ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouye Ndiaye « de vouloir poser des actes de sabotage au niveau dudit ministère ».



« D'abord, avant juste l'installation de l'hivernage Aly Ngouye Ndiaye, l'ex ministre de l'Agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire avait procédé à des affectations inopportunes des directeurs nationaux et régionaux. La conséquence est sentie immédiatement : retard de mise en place des semences, des engrais et du matériel agricole », a-t-il expliqué.



Ensuite, poursuit Pape Khoulé, « en pleine période de campagne agricole, il a procédé à l'affectation inopportune des chefs de service départementaux, constituant le niveau le plus opérationnel du ministère créant ainsi le malaise chez ces derniers. Pour commencer à maîtriser sa zone, il faut aux chefs de service au moins 04 mois. Cela veut dire qu'ils seront comme des spectateurs dans leurs nouvelles zones d'affectation », a-t-il laissé entendre.



« Personnellement, il me fait quitter Fatick pour m'affecter à Podor. Cette situation s'explique par le fait que je milite dans le département de Dakar et soutenant Amadou Bâ le Premier ministre, son principal rival. Pour lui, cette affectation à Podor me causera des difficultés m'empêchant de venir tous les weekends à Dakar en vue de travailler avec ma base politique afin de préparer les Présidentielles de 2024. Enfin, le dernier acte de sabotage posé, c'est l'abandon de la barque, c'est à - dire sa démission fracassante du ministère en pleine campagne agricole », a déploré Pape Khoulé.