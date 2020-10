Affecté après avoir condamné un chef religieux: bataille suprême engagée par le juge Ngor Diop Affecté à Thiès après avoir écroué, jugé et condamné un chef religieux, le juge Ngor Diop n'est pas resté les bras croisés. En effet, l'ancien président du tribunal a déposé un recours pour excès de pouvoir, ce jeudi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 06:34 | | 0 commentaire(s)|

Selon Me Ousmane Sèye et compagnie, "il a reçu des appels du procureur et du procureur général de Saint-Louis, informant du souhait du Garde des Sceaux de le voir accorder la liberté provisoire à Mamadou Loum avant la fête de la Korité", ont-ils déclaré.



Ils poursuivent: "Ngor Diop a refusé de se plier et a déclaré le prévenu coupable". Les avocats exigent aussi une enquête administrative puis "convoquent Ousmane Kane et Souleymane Téliko".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos