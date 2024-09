Afflux massif aux Canaries : 206 migrants débarqués en 48 heures à bord de quatre pirogues

Une quatrième pirogue porte à 206 le nombre de migrants débarqués aux Canaries ces dernières heures. Selon les premières informations reçues, l'état de santé de ces personnes d'origine subsaharienne est apparemment bon.



Cette dernière embarcation est arrivée à Gomera et porte à 206 le nombre de migrants arrivés aux Canaries à bord de quatre pirogues au cours de ces 48 heures. Une information délivrée par des sources du Sauvetage maritime et du Centre de coordination des urgences et de la sécurité (112) du gouvernement des Canaries, informe Seneweb.



Les trois premières embarcations avaient 194 personnes à bord, dont 168 hommes, 24 femmes et deux mineurs, selon le Salvamento Marítimo, tandis que la quatrième pirogue ne compterait que 12 occupants. La première barque est arrivée samedi dernier à Lanzarote avec 58 occupants et les trois autres sont arrivées hier dimanche : la deuxième a atteint Fuerteventura avec 83 sans-papiers, la troisième Gran Canaria avec 53 personnes et la quatrième a accosté à La Gomera après 10 h 45, avec 12 migrants.



Le Salvamento Marítimo a indiqué que le premier de ces navires a été secouru par le Salvamar Urania et transféré au port d'Arrecife, à Lanzarote, où il est arrivé vers 21 h 45, samedi avec 53 hommes, quatre femmes et un mineur. Le deuxième était occupé par 71 hommes, 11 femmes et un mineur qui ont été secourus par le Salvamar Izar et transportés à Gran Tarajal, Fuerteventura où ils sont arrivés vers 4 h 30 samedi. Le troisième bateau avait à son bord 44 hommes et neuf femmes qui ont débarqué au quai d'Arguineguín à Gran Canaria. Le quatrième, qui a été repéré alors qu'il se trouvait à un mille de La Gomera, est arrivé par ses propres moyens au quai de San Sebastián de La Gomera à 11 h.