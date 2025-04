Affrètement de l’avion présidentiel pour Umaru Embalò, Diomaye enterine-t-il la forfaiture du « général « ? Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Bissau/ Maïmuna Djalò Considéré comme un autocrate par les principales forces vives de la Guinée Bissau depuis le 27 février, date de la fin de son mandat qu’il a décidé de proroger jusqu’au 30 novembre 2025, Umaro EMBALO semble pouvoir compter sur le silence complice de la CEDEAO et le désintéressement du Sénégal. Le « général » comme il aime se faire appeler, aura réussi la prouesse d’être le garant d’un accord de paix entre Dakar et le MFDC alors qu’il était déjà considéré comme un président illégitime. Mais, l’autre prouesse aura été sans nul doute l’affrètement de l’avion de Commandement par le Président Bassirou Diomaye FAYE pour le déplacement sur Dakar de Umaru EMBALO en vue de prendre part aux festivités du 04 avril 2025. » Dieu est grand mais EMBALO n’est pas petit « , pourrait on dire du Chef d’Etat Bissau guinéen. Comme un chat, l’homme disposerait de plusieurs vies. Pourfendeur attitré de l’actuel Premier ministre Ousmane SONKO, opposant irréductible d’un certain Macky SALL, le tonitruant frère de lex président Macky SALL, est subitement devenu l’ami des nouvelles autorités Sénégalaises. » Un geste diplomatique de Dakar qui peut être perçu par plusieurs observateurs comme une tentative d’offrir une tribune à un dirigeant controversé, en quête de légitimité. » Que s’est il passé entre février 2024 quand le même Umaru EMBALO félicitait Macky SALL dont l’annonce du report de la présidentielle avait causé la mort de quatre personnes tout en l’encourageant de briguer un troisième mandat et l’idylle soudaine avec les « indésirables de Pastef « ? Mystère et boule de gomme d’où les questions légitimes de l’opposition et la Société civile Bissau guinéenne sur le silence de Dakar depuis la décision du « général » Umaru EMBALO de se maintenir illégalement au pouvoir et d’être invité officiellement à la commémoration du 65e anniversaire du Sénégal indépendant. Ce qui fait dire à Braima SEIDI du Madem G-15, » Quand un pays met un avion présidentiel à la disposition d’un président illégitime pour venir assister à un tel événement, il est clair que ce pays a déjà fait son choix ». Très remonté, » les nouvelles autorités sénégalaises devraient se rappeler qu’elles sont arrivées au pouvoir à la suite dune âpre lutte contre l’injustice et ce, avec le soutien de tous les peuples épris de liberté et de justice « , assene Braima SEIDI qui ne comprend l’attitude de Dakar devant un contexte de crise politique voulue et entretenue par Umaru EMBALO. Partageant le même avis que Braima SEIDI, plusieurs organisations politiques et de la société civile ont déjà alerté Dakar, la CEDEAO et l’Union Africaine sur les dérives autoritaires du régime du général du Gaabu accusé restreindre les libertés, de mépriser les principes démocratiques et de gouverner d’une main de fer, il est, pour beaucoup, l’illustration même de l’anti-modèle dans l’espace CEDEAO. » Son image, dégradée au sein de son propre pays, ne trouve guère plus d’écho positif à l’international. » Le choix du Sénégal de mettre à disposition un appareil aussi symbolique que l’avion présidentiel ne manque donc pas de faire grincer des dents. Pour certains, cela revient à banaliser les dérives démocratiques au nom de la realpolitik régionale. Pour d’autres, cela traduit une volonté du Sénégal d’apaiser les tensions sous-régionales, dans une zone encore instable, notamment dans le Sud du pays, la Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry.



