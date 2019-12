Affrontement entre policiers et pêcheurs à Mbour, une cinquantaine de personnes arrêtées, plusieurs blessés Des affrontements violents ont eu lieu ce lundi matin à Mbour entre policiers et pêcheurs. En cause, les pêcheurs s’opposent à la construction d’un second quai de pêche sur un site qui leur sert à amarrer leurs pirogues. Selon la RFM qui a interrogé des témoins une cinquantaine de personnes ont été arrêtées et plusieurs blessés ont été notés. Certains ont été d’ailleurs acheminés à l’hôpital selon des témoins

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 12:16



