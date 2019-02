Affrontements BBY – PUR : Le procureur de Tamba annonce l’interpellation de 24 éléments de sécurité de Issa Sall 24 éléments de la sécurité du PUR ont été interpellés et entendus au Commissariat urbain de Tambacounda, des armes blanches saisies, l’enquête suit son cours selon Demba Traoré, le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Tambacounda.

Le procureur de la région de Tambacounda est actuellement en conférence de presse pour édifier l’opinion sur les récents événements ayant occasionnés la perte en vie humaine de trois personnes.



Selon Demba Traoré, procureur, 24 personnes sont déjà interpellés dans le cadre de l’enquête. L’investigation est conjointement menée par la police et la gendarmerie de Tamba.



Rappelons que le bilan des affrontements ayant opposé les militants du Pur à ceux de Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, ce lundi à Tambacounda s’est soldé par 3 morts et de 7 à 8 blessés graves dont des journalistes. Les trois personnes décédées sont des militants de Benno Bokk Yakaar. L'une a été poignardée à mort et les deux autres ont été heurtées par l'une des voitures du convoi du Pur.



