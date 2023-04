Affrontements Cayar-Mboro : Mansour Faye promet une indemnisation aux pêcheurs de Guet-Ndar

Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a affirmé que les professionnels de la pêche originaire de Guet-Ndar, quartier habité par des pêcheurs à Saint-Louis, dont les biens ont été pillés à Cayar, seront indemnisés par l’Etat, informe l'"Aps".



Il s’exprimait face à la presse, à l’issue d’une rencontre avec des professionnels de la pêche saint-louisiens ayant été victimes des affrontements entre Cayar et Mboro.



M. Faye qui a déploré la tournure des faits, a déclaré que « le Président a instruit à cet effet, le ministre de la Pêche et celui du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale ».



Il leur demande de se réunir dans une commission et d’évaluer les dommages, en vue de leur réparation, en collaboration avec la mairie et le préfet.



Il reconnaît parmi que certains ont perdu leur matériel, d’autres ont vu leurs maisons saccagées, mais la commission doit veiller au grain pour que des intrus ne s y greffent pas. « En tout, il faut privilégier le dialogue entre les communautés de pêcheurs pour que la paix règne dans ce milieu », a-t-il dit.