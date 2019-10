Affrontements à Madinatou Salam : Une personne poignardée, des thiantacounes convoqués à la gendarmerie Encore des affrontements à Madinatou Salam. Selon Libération, une altercation entre Pape Ndiaye, disciple de Serigne Saliou Thioune et Diawrigne en Gambaie, et des proches de Sokhna Aïda Diallo ; a dégénéré, hier, provquant une rude bagarre au cours de la quelle une personne a été poignardée. La prompte intervention des gendarmes a permis d’éviter le pire, informe le journal, ajoutant que plusieurs Thiantacounes ont, d’ailleurs, été convoqués par les pandores pour enquête.

