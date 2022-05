Affrontements à Mako : 3 blessés, la maison du maire saccagée…

Elles sont assises sur de l’or, mais elles vivent dans la précarité et la pénombre. Pour se faire entendre, les populations de Mako, localité située dans la commune de Tomboronkoto (Département de Kédougou, Ndlr), sont passées à la vitesse supérieure, samedi dernier, en barricadant la Rn 7, de 3 heures du matin à 13 heures.



Elles exigent l'électrification du village dans un bref délai. Ce, après plusieurs promesses non tenues, en plus de celles du chef de l’Etat lors de sa tournée économique en 2021. Le Pudc tarde à concrétiser l’engagement du Président Macky Sall. D’où la colère des populations qui se sont livrées à de violents affrontements avec la gendarmerie de Mako. Furieux, les manifestants ont saccagé la maison du maire, Nfaly Camara. M



Malheureusement, souligne L'As, les grenades lacrymogènes lancées par les gendarmes ont mis le feu aux hangars du centre de santé de Mako et d'un commerce de la place. Le bilan des échauffourées, selon nos confrères de Dakaractu, est de 03 blessés et plusieurs arrestations. A souligner que Mako compte plus de 4.000 habitants.