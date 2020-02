Affrontements à l’Arène nationale: Niakh Diarignou et Alioune Sèye 2 lourdement sanctionnés Le Comité National de Gestion (CNG) de lutte, a lourdement sanctionné Niakh Diarignou et Alioune Sèye 2, après les indidents survenus, le week-end dernier à l’Arène nationale. Niakh Diarignou et son écurie ont été suspendus pour 12 mois et son reliquat a été confisqué. L’individu qui a aspergé Alioune Sèye 2, a été interdit définitivement d’enceinte, selon Thierno Kâ, deuxième vice-président et chargé de communication du CNG. Pour sa part, Alioune Sèye 2 a été suspendu pour 6 mois, pour avoir cherché à se faire justice.

