Affrontements à l’Ucad: Le Pr. Babacar Diop et 5 étudiants arrêtés

Mercredi 9 Décembre 2020

Les affrontements entre forces de l’ordre et étudiants sur l’avenue Cheikh Anta Diop, ont entraîné l’arrestation du Pr. Babacar Diop, président des Forces démocratiques sénégalaises et 5 étudiants.



Et, les raisons de la manifestation de ce mercredi 9 décembre qui a duré plus de trois tours d’horloge, révèle-t-on, sont le non-paiement des bourses.



