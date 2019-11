Affrontements à l’Université de Bambey : La route nationale n° 3 bloquée

Les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey ont encore remis ça ce mercredi. Ils ont délogé les élèves de Lycées et Collèges de la ville, et ont barré la route nationale numéro 3 bloquant ainsi la circulation.



Munis de pierres et de pneus, ils ont fait face à nouveau aux forces de l’ordre réquisitionnées par le Recteur, Professeur, Mahy Diaw, avec autorisations d’accéder au campus social. N’empêche que ces étudiants ont réussi à paralyser l’administration.



Ils réclament entre autres, la construction de nouveaux pavions, l’achèvement des travaux de construction des restaurants de 500 places, travaux qui avaient démarré, il y a de cela 4 ans, informe la Rfm.

