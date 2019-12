Affrontements au quai de pêche de Mbour : les explications d’Alioune Ndoye Le ministre de la Pêche Alioune Ndoye s’est rendu à Mbour, hier, suite aux affrontements entre forces de l’ordre et pêcheurs qui s’opposaient à la construction d’un second quai de pêche dans la localité. Il a déploré une désinformation qui a conduit au rejet du projet d’un montant total de 6 milliards pour Mbour et Joal.

« Je dois rappeler que ce projet est une requête des acteurs de Mbour. C’est un projet global de 6 milliards pour faire deux quais de pêche à Joal et à Mbour. Maintenant, il y a eu une campagne de désinformation et on a fait croire aux acteurs qu’il s’agissait de la construction d’une usine de poisson et que le projet empêcherait les pirogues d’amarrer, alors qu’il s’agit d’un quai de pêche. Mais si les acteurs de Mbour ne veulent pas de ce projet, nous allons le déplacer ailleurs, parce que tout le monde est demandeur de ce projet », a dit Alioune Ndoye, dans des propos relayés par la RFM.

