Affrontements entre forces de l’ordre et pêcheurs : 50 arrestations, un policier tabassé

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Au moins cinquante personnes ont été arrêtées ce lundi à Mbour lors d’affrontements entre les éléments de la police pêcheurs, qui s’opposent à la construction d’un deuxième quai de pêche. Plusieurs personnes ont également été blessées et ont été admises vers les structures sanitaires de la Commune. Un véhicule de la police a été caillassé et le bureau de la mutuelle du quai saccagé et incendié, selon les témoins. Selon Seneweb, un policier a été poursuivi par des manifestants qui l'ont tabassé. L'homme s'est ensuite réfugié dans une maison pour sauver sa peau. Les manifestants, déterminés, ne le lâchent pas.



