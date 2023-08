Affrontements entre gendarmes et manifestants : Un paysan tué à Diaobé alors qu’il revenait des champs Un paysan a été tué et une autre personne blessée lors d’affrontements entre des gendarmes et des manifestants à Diaobé, dans la région de Kolda (sud), a appris l’APS de la veuve de la victime et des médias locaux.

L’homme aurait reçu un projectile au bas-ventre, lorsqu’il a croisé sur son chemin des manifestants et des gendarmes en revenant de son champ, a dit sa veuve, Cira Camara. « Mon mari a été atteint par un projectile au niveau du bas-ventre, alors qu’il revenait du champ. Évacué au poste de santé de Diaobé, il a rendu l’âme », a-t-elle déclaré à la presse locale.



Des témoins ont signalé avoir vu une personne blessée à la cuisse et évacuée au poste de santé de ladite commune, lors d’une manifestation. Des heurts ont éclaté à Diaobé à la suite du placement sous mandat de dépôt de l’opposant Ousmane Sonko et de la dissolution de Pastef-Les patriotes, son parti politique, lundi 31 juillet.



Des jeunes en colère ont saccagé des commerces dans ladite commune. Une source sécuritaire a signalé plusieurs arrestations parmi les manifestants, sans en préciser le nombre.



