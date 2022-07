Affrontements entre partisans de Benno et Yewwi-Wallu à Kaolack : la caravane de Sonko attaquée devant le domicile du Khalife de Médina Baye Les partisans de Cheikh Ibrahima Diallo, membre de Benno Bokk Yaakaar, ont attaqué ceux d'Ousmane Sonko, devant le domicile du khalife Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse. Ils se sont affrontés durant une dizaine de minutes.

La caravane du leader Ousmane Sonko a quitté “Keur Guane’’ (maison des hôtes), hier, pour rallier Médina Baye. Une foule immense l'a accompagnée de Médina Baye jusqu'à Léona Niassene, Niary Tally et à Kahone, chez le leader local Oumar Gningue. ''Nous allons dire ce que disait Madické Niang durant la dernière campagne présidentielle. Nous allons faire une caravane de feu à Kaolack. “Dinagnou toth Kaolack”, dit Ousmane Sonko.



Selon « Enquête » qui livre l’info, c’est à ce moment que des partisans de Cheikh Ibrahima Diallo ont décidé d’agir. La caravane de Yaw était alors juste devant la demeure du khalife Cheikh Ibrahima Niasse. Les deux camps ont commencé par jeter les spécimens de Yaw et de Bby. Des jets de pierres s'en sont suivis pendant une dizaine de minutes. Naturellement, il y a eu des blessés. Deux ont été notés dans le camp de la coalition présidentielle et évacués à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse.



Après ces affrontements, Ousmane Sonko et sa délégation ont été reçus par le khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse.



Ayant jeté le micro de la RTS ce weekend lors d’une caravane à Tivaouane, Ousmane Sonko est revenu sur cet incident. ''Ces reporters sont venus faire leur travail et la plupart sont avec nous. C'est comme les forces de l'ordre qu’on envoie sur le terrain. Je ne veux pas que l'on mélange les choses. Ne les touchez pas. Je parle de la politique de la RTS avec Racine Talla et Macky Sall. Je ne change pas de discours. Racine Talla a peint la RTS aux couleurs marron et beige. On va dénoncer cela partout'', dit-il.







