AfricTivistes sort son Livre blanc sur la limitation des mandats présidentiels Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 20:15 | | 0 commentaire(s)| À la suite de son film-documentaire "Sénégal : Un pouvoir, Deux Mandats", qui met en lumière les conséquences néfastes du non-respect de la Constitution et de la limitation des mandats présidentiels, AfricTivistes publie un Livre blanc. Cette production scientifique explore les enjeux de cette thématique cruciale, tout en formulant des recommandations pour ancrer durablement cette règle, dans la culture politique sénégalaise.

"Limitation du Mandat présidentiel : Défis et Perspectives", tel est le titre du Livre blanc proposé par AfricTivistes, en réponse au déclin démocratique observé au Sénégal sur la dernière décennie.



En Afrique, la quête d’un troisième mandat présidentiel est crisogène et les populations en ont souvent fait les frais. En réponse à cela, cette production entend consolider les acquis démocratiques, en examinant en profondeur les arguments pour et contre la limitation des mandats, et en mettant en lumière les implications démocratiques, juridiques et sociales de cette question.



« C’est une contribution de AfricTivistes et de la société civile sénégalaise, pour tous ceux qui s'intéressent à la consolidation de la démocratie au Sénégal et en Afrique », souligne Cheikh Fall, président de AfricTivistes dans l’avant-propos du document.



"Limitation du Mandat Présidentiel : Défis et Perspectives" formule des recommandations afin de remédier à l’instabilité pouvant découler du non-respect de la Constitution et plus particulièrement, de la non-limitation des mandats. Il souligne l'importance d'un engagement sincère des acteurs politiques et d'une forte culture démocratique. Il vise à sensibiliser les citoyens et les acteurs politiques, sur l'importance de la limitation des mandats et à promouvoir un débat constructif sur les meilleures pratiques pour garantir une gouvernance transparente et responsable.



Le projet "Sénégal: Un Pouvoir, Deux Mandats" initié par AfricTivistes, a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de préserver les valeurs démocratiques et de respecter la limitation des mandats présidentiels à deux, au Sénégal. Il fait de la question de la limitation des mandats et la préservation des acquis démocratiques, une cause nationale et régionale, qui engage toutes les forces vives et acteurs engagés pour la cause démocratique.



Pour rappel, en plus d’une production cinématographique ponctuée d’un atelier de réflexion, ce projet comprend, entre autres, une veille légale portant sur l’indépendance de la justice, les libertés individuelles et collectives, la restriction de l’espace civique, une campagne de communication sur les valeurs démocratiques et un forum citoyen sur le respect de la limitation des mandats.





