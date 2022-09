Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Africa Music Awards : Le chanteur Sidi Diop parmi les nominés Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Septembre 2022 à 11:24 | | 0 commentaire(s)| Le jeune chanteur Sidi Diop commence à gravir des échelons grâce à ses performances musicales notées ces dernières années. Ainsi, il vient d’ajouter une autre corde à son arc, puisqu’il a été nominé par la prestigieuse structure musicale All Africa Music Awards, également appelée Afrima, qui est un événement annuel de remise de prix.

D’après "Bes Bi", c’est le chanteur lui-même qui a vendu la mèche à travers ses réseaux sociaux, pour magnifier cette belle consécration en remerciant sa maison de production.



« C’est vraiment un honneur pour moi d’avoir été nominé par la structure Afrima «Song writer of the year». Merci Team Soubatel Music », a-t-il posté sur la toile.



Afrima a été créée par le Comité international Afrima, en collaboration avec l’Union africaine, (Ua) pour récompenser et célébrer les œuvres musicales, les talents, mais aussi la créativité sur le continent africain, tout en promouvant le patrimoine culturel africain.



Après la publication de la liste officielle des nominés, le 14 septembre 2022, on note une avancée significative sur les candidatures.



Selon Seneweb, sur un total de 9 067 demandes soumises- le nombre le plus élevé jamais enregistré par les prix depuis sa création-, le jury Afrima a sélectionné un total de 382 nominations dans 39 catégories, pour représenter les cinq régions d’Afrique ainsi que la diaspora. Il faut rappeler que les artistes sénégalais sélectionnés sont Waly Seck, Viviane Chedid, Dip Doundou Guiss et Jeeba.





Accueil Envoyer à un ami Partager