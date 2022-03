« Africa Road Builders » : L’édition 2022 prévue à Abuja au Nigeria

Selon un communiqué de presse, la Conférence qui se déroulera cette année sur le thème «Construire des routes, bâtir des économies » mettra à l’honneur le président nigérian Muhammadu Buhari et son pays pour leur distinction lors de l’édition 2021. Il s’agira également, explique-t-on, d’encourager le dirigeant et le pays à demeurer des modèles pour tout le continent, à travers une visite des chantiers et réalisations du pays en matière de routes et transports.



«En 2021, le Comité de sélection des « Africa Road Builders » a noté les efforts du président Buhari pour améliorer la sécurité routière

et la qualité de l’air pour les usagers de la route. Il a aussi salué les travaux du Nigeria pour l’obtention de vaccins contre le Covid-19. En outre, malgré la pandémie, le Nigeria avait poursuivi de grands travaux en matière de routes et transports, particulièrement

ferroviaires », lit-on dans le communiqué.



La conférence inaugurale désignera le lauréat 2022 du Trophée Babacar Ndiaye. L’objectif de cet événement annuel est de promouvoir le développement des routes et des transports en Afrique.



Parrainé par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, le Trophée Babacar Ndiaye des « Africa Road Builders » est organisé par Acturoutes, une plateforme d’information sur les infrastructures et le réseau routier en Afrique et l’organisation Médias pour les infrastructures et la finance en Afrique (Mifa), un réseau de journalistes africains spécialisés dans les infrastructures routières.



Ce prix a été créé en l’honneur de Babacar Ndiaye, président du Groupe de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995. Chaque année, le comité de sélection des « Africa Road Builders » évalue avec attention des projets ambitieux et concrets ayant un réel impact sur la mobilité des populations africaines.



