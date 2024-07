African trade and investment insurance :Les bénéfices de l’assureur panafricain ont bondi de 204% en 2023

«Les résultats, qui ont été validés au cours de la 24ème Assemblée générale annuelle (Aga) de la société qui s'est tenue à Livingstone, en Zambie, la semaine dernière, ont vu le bénéfice net de la société pour l'année augmenter de 204% pour atteindre 69,1millions Usd, contre 22,7 millions Usd enregistrés en 2022. Le chiffre d'affaires de l'assurance a également augmenté de 14 % pour atteindre 155,7 millions Usd, contre 136,3 millions Usd en 2022 », lit-on dans un communiqué de presse. Selon la même source, le total des actifs a augmenté de 27 % pour atteindre 837,1 millions Usd, contre 657,4 millions Usd en 2022. Les fonds propres ont également augmenté de 25 % pour atteindre 699,3 millions Usd en 2023.



Notant que 2023 a été la meilleure performance financière de l'histoire de l'Atidi, Manuel, Directeur général de l'Atidi, a déclaré que les résultats financiers exceptionnels pour l'année se terminant en 2023 sont une démonstration claire de la solidité de la stratégie commerciale et de la résilience de l'organisation face aux défis mondiaux.



«Cette performance est d'autant plus remarquable que notre environnement opérationnel est marqué par les incertitudes, la lenteur de la reprise économique mondiale, le resserrement des conditions financières et les tensions géopolitiques. Elle témoigne de la solidité des fondamentaux et de la stratégie de notre entreprise, de notre résilience et de la qualité des solutions d'atténuation des risques que nous proposons, et jette des bases solides pour les années à venir, qui s'annoncent encore plus fructueuses. Pour maintenir nos performances, nous continuerons notamment à travailler en étroite collaboration avec nos États membres afin de conserver notre statut de créancier privilégié et de les aider à attirer des financements de développement abordables et indispensables. Nous poursuivrons également nos efforts pour renforcer nos partenariats, optimiser nos processus et accroître notre empreinte afin de contribuer davantage à l'émergence économique de l'Afrique », a déclaré M. Manuel.



En 2023, l'Atidi a poursuivi la mise en œuvre de son ambitieux plan stratégique d'entreprise pour la période 2023 - 2027, qui vise à optimiser les processus de gouvernance et les performances de l'organisation afin de renforcer son impact sur le développement.



L'organisation a notamment mis en place sa nouvelle politique climatique pour compléter son cadre environnemental, social et de gouvernance (Esg) et contribuer à relever durablement le défi de plus en plus pressant du changement climatique.



L'assureur multilatéral du développement a également déployé sa nouvelle marque et élargi son empreinte en 2023. En effet, au cours de l'année, l'Angola et le Mali sont devenus des États membres de l'organisation, tandis que l'agence japonaise de crédit à l'exportation, la Nippon Export and Investment Insurance (Nexi), a rejoint l'Atidi en tant qu'actionnaire institutionnel. Plus récemment, au début de l'année 2024, le Burkina Faso et le Tchad sont devenus les derniers États membres à rejoindre l'organisation. Cette dynamique d'adhésion a été soutenue par les partenaires stratégiques de l'Atidi, notamment la Banque africaine de développement (Bad), la Banque européenne d'investissement (Bei) et la Banque de développement KfW.



