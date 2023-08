Afrique : Des experts appellent à la supervision des agences internationales de notation de crédit

« Les régulateurs africains doivent développer des mécanismes de réglementation pour superviser le travail des agences de notation internationales opérant dans leurs juridictions respectives afin d'assurer la bonne conduite des affaires et l'application de la loi », ont déclaré les experts africains dans un rapport intitulé African Sovereign Credit Review Mid-Year Outlook.



Ils soutiennent dans la même perspective qu’ « il est impératif que les organismes de réglementation assurent la responsabilité des avis de notation inexacts émis en Afrique ».



« Les mauvaises notations affectent les investissements en Afrique »



Le rapport conjoint de la Commission économique pour l'Afrique (Cea) et du Mécanisme africain d'examen par les pairs (Maep) indique que, malgré des projections économiques positives, les notations de crédit souverain en Afrique se détériorent.



Selon le rapport, une cote de crédit souveraine est une évaluation indépendante de la solvabilité d'un pays. Aussi, note le document, les notations de crédit souveraines donnent aux investisseurs un aperçu du niveau de risque associé à l'investissement dans la dette d'un pays particulier, y compris tout risque politique.



« Le récent déclassement de cinq pays africains par les trois principales agences de notation a inversé l'optimisme des investisseurs sur les marchés financiers internationaux selon lequel les pays africains se remettent des chocs économiques dévastateurs du Covid-19 », a déclaré le rapport, citant que cinq pays africains ont été déclassés par des agences internationales de notation de crédit en 2023.



En 2023, précise-t-on, Standard & Poor's, Moody's Investors Service et le groupe Fitch ont déclassé le Ghana, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et le Maroc, invoquant les besoins de financement gouvernementaux croissants et les pressions du prochain mur des échéances euro-obligations combinées à des conditions mal structurées des obligations internationales.



En outre, note un communiqué de la Cea, les agences mondiales de notation de crédit ont basé leurs déclassements sur « l'affaiblissement de la position de liquidité externe en raison d'une trajectoire défavorable des devises, de la croissance du coût du service de la dette et des rendements élevés sur les marchés financiers des euro-obligations ».



Le Nigeria et le Kenya rejettent les déclassements de la notation de Moody's



Cependant, le communiqué de la Cea fait savoir que le Nigeria et le Kenya ont rejeté les déclassements de la notation de Moody's, invoquant le manque de compréhension de l'environnement national par les agences de notation et que leur situation financière et leur dette n'étaient pas aussi mauvaises que celles estimées dans l’évaluation de Moody's.



A l’en croire, Moody's et Fitch ont également déclassé l'Égypte dans une mesure qui a fait monter ses coûts d'emprunt pour émettre une obligation souveraine à plus de 10 %. Ainsi il est relevé que l'Égypte a actuellement la valeur d'obligations souveraine la plus élevée en circulation en Afrique, avec 37,5 milliards de dollars américains.



Le rapport indique que des défis ont été constatés au cours de la période d’évaluation et qu'ils comprenaient des erreurs dans la publication des notations et des commentaires et que des analystes étaient situés à l'extérieur du continent africain pour éviter la conformité réglementaire, les frais et les obligations fiscales.



Améliorer les mauvaises notes de l'Afrique



Tout cela résulte de la non adhésion aux politiques et procédures de surveillance applicables, a déclaré le rapport, appelant les agences de notation à reconnaître les faiblesses de leurs structures institutionnelles et à avoir plus d'analystes en Afrique pour relever les défis découlant des évaluations basées à l'étranger.



« La solution à ces défis réside dans une réglementation efficace et l'élimination de la dépendance à l'égard des avis de notation de crédit », a déclaré le rapport, ajoutant qu’ « une réglementation efficace devrait garantir que les agences de notation restent indépendantes, tout en maintenant l'intégrité et la qualité du processus de notation ».



