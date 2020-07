Afrique-France: Yaya DIALLO, le lobbyiste sénégalais qui murmurait dans l’oreille de Hollande, écrit au Président Emmanuel MACRON On a eu accès en exclusivité à la lettre du lobbyiste sénégalais, Yaya DIALLO, adressée à l’actuel locataire de l’Élysée, au lendemain du départ du gouvernement d’Edouard Philippe, la publie dans son intégralité. Il aborde le nouvel ordre diplomatiquement correct entre la France et l’Afrique, les enjeux géostratégiques et défis sécuritaires du Sahel et le tant rêvé Plan Marshall économique de demain qui transformera le continent africain. Exclusif

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 22:33 | | 1 commentaire(s)|

A 59 ans, le lobbyiste sénégalais, Yaya DIALLO qui accumule une quarantaine d’années de vie politique intense en France, l’un des plus introduits de la galaxie réservée des personnalités qui font bouger le pays de Marianne, n’a rien perdu de son entregent, de son raffinement politiquement correct et de son bagout inoxydable de ‘’sorcier marabout du dimanche’’ ou de discret ‘’Monsieur Bons Offices’’. Surnommé en 2013, l’Africain de François Hollande, Yaya Diallo, cet enfant prodige de Vélingara (Casamance, région Sud du Sénégal), est un des visiteurs assidus d’une flopée de grandes personnalités françaises, africaines.



Il murmure dans l’oreille du Président Emmanuel Macron, qui l’écoute et le consulte, de Claude Bartolone, d’Hubert Védrine, d’Olivier Faure, de Martine Aubry, d’Anne Hidalgo, de Stephane Lefoll, François Meyer Avocat, d’Eric Dupont Moretti, Florence Parly, Jean Yves LeDrian. Ses réseaux africains s’étendent de Dakar, à Tripoli en passant par Malabo, Conakry, Libreville et Brazaville où il s’entretient de temps à autre, avec Macky SALL, Dénis Sassou Nguesso et le shadow-cabinet du général Haftar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos