Afrique: L'Algérie va abriter la prochaine édition de la foire commerciale de la Zlecaf

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 08:43





Il a profité de l’occasion pour féliciter Afreximbank qui a assuré la promotion de cet événement dont l’importance n’est plus à démontrer mais aussi du gouvernement d’Égypte qui a rendu possible la tenue de la présente édition qui, pourtant, était initialement prévue en Côte d’Ivoire.



M. Obansanjo qualifie d’énorme cette conférence qui a abordé toutes les questions liées au commerce intra-africain. Avant d’annoncer le passage de témoin entre l’instance qu’il a dirigé et celle qui va organiser l’édition algérienne.



Par la voix de son ambassadeur au Caire, l’Algérie a profité de cette opportunité pour demander à tous les pays africains de prendre-partie à cette nouvelle dynamique qui milite à booster le commerce dans le continent.



Il a réitéré l'engagement du gouvernement algérien à organiser la prochaine édition dans les meilleures conditions afin de créer de nouveaux partenariats et des opportunités.



L’ambassadeur Albert Moichanga, Albert Muchanga, Commissaire de l'UA pour le Développement économique, pour sa part, fait remarquer l’énergie avec laquelle les autorités algériennes ont accepté la responsabilité d’organiser la prochaine édition.



A l’en croire, l’Union africaine appuie pleinement le processus de création du marché intra africain. C’est ainsi qu’elle participera pleinement à la réalisation de l’édition à venir de l’IATF.



La vice-présidente exécutive d'Afreximbank, quant à elle, a adressé ses félicitations à l'Algérie pour avoir montré beaucoup de passion ayant permis d'être désignée pour accueillir la prochaine foire commerciale.



Selon Mme Kanayo Awani, le travail doit débuter dès maintenant parce qu’il reste beaucoup de chose à faire pour apporter toutes les contributions nécessaires pour bonne réussite. Elle souhaite ainsi que l'année avant 2025 avoir des réunions sur le Canex et l'Afrique créative.



Même son de cloche pour le secrétaire général de la Zlecaf. Pour M. Wamkele Mene, la 5ème édition prévue en Algérie devra être une plateforme qui va permettre de mettre le commerce africain au-devant de la scène.



Il souhaite une pleine participation des Petites et moyennes entreprises (Pme) pour développer les initiatives et leur assurer les meilleures chances.



https://fr.allafrica.com

Source : La prochaine édition de la Foire commerciale intra-africaine qu’organisent la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), en collaboration avec l’Union Africaine (Ua) et le Secrétariat de la Zlecaf va se tenir en 2025 en Algérie. L’annonce a été faite ce mardi 14 novembre 2023, lors de la journée dédiée à ce pays, dans le cadre de l’IATF 2023 qui se tient du 9 au 15 novembre dans la capitale égyptienne.Source : https://www.lejecos.com/Afrique-L-Algerie-va-abrit...

