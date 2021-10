Afrique: Le Nigéria lance une version numérique de sa monnaie, le e-naïra

Le e-naira, la nouvelle monnaie numérique du Nigeria doit permettre un paiement simple, gratuit et sûr, sous contrôle de la Banque centrale. Celle-ci existera parallèlement aux espèces, sans les remplacer. Mais cette monnaie virtuelle devrait largement faciliter les paiements - notamment pour les personnes qui n'ont pas accès aux systèmes bancaires traditionnels au Nigeria.

Faciliter les envois de fonds à l'étranger

Avec le e-naira, la banque centrale du pays espère aussi faciliter les envois de fonds à l'étranger - au moment où de nombreux Nigérians de la diaspora s'éloignent des circuits officiels pour transférer de l'argent au pays.

Valeur refuge

Le but est aussi de contrer l'influence des cryptomonnaies - telles que le bitcoin - qui échappent totalement au contrôle des institutions étatique ou des régulateurs mondiaux. Le Nigeria est actuellement le troisième utilisateur de monnaies virtuelles au monde après les États-Unis et la Russie. Pour beaucoup, les cryptomonnaies représentent une valeur refuge face à la dépréciation constante du naira ces dernières années.



