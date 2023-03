Afrique : Le nombre de pauvres augmente de 74% depuis 1990

Hanan Morsy a indiqué, à l’occasion de la 55e Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Cea tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), qu’il y a des niveaux importants de pauvreté et d’inégalités en Afrique avant même les récentes crises mondiales (Covid-19, Guerre en Ukraine, catastrophes naturelles) mais maintenant la pauvreté s’est aggravée et les inégalités se sont intensifiées.



« Les chocs mondiaux ont un effet domino sur les pauvres en Afrique à travers l’inflation qui, en 2022, s’élevait à 12,3 %, chiffre bien supérieur à la moyenne mondiale de 6,7 % », ajoute la secrétaire exécutive adjointe de la Cea.



La Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies estime que les ménages africains consacrent jusqu’à 40% de leurs revenus à l’alimentation, et les effets des crises mondiales ont durement touché les ménages les plus pauvres d’Afrique.



A l’en croire, un nombre stupéfiant de 310 millions d’Africains ont connu une forme d’insécurité alimentaire et 6 millions d’entre eux ont été confrontés à une faim extrême en 2022.



La Cea rapporte que selon des recherches récentes, les 10 pays africains ayant les niveaux de pauvreté les plus élevés en Afrique sont le Burundi, la Somalie, Madagascar, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Malawi, la République démocratique du Congo, la Guinée-Bissau, le Mozambique et la Zambie, avec des taux compris en 60 % et 82 % de la population.



Bassirou MBAYE



Les africains qui vivent dans la pauvreté augmentent de plus en plus. « Aujourd’hui, 546 millions de personnes vivent encore dans la pauvreté, soit une augmentation de 74 % depuis 1990 », a souligné la secrétaire exécutive adjointe et économiste en chef de la Commission économique pour l’Afrique (Cea).Source : https://www.lejecos.com/Afrique-Le-nombre-de-pauvr...