Afrique de l'Ouest: Découvrez Massata Cissé, seule femme conductrice de poids lourds depuis 28 ans Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Février 2019 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| A Ouagadougou, Massata Cissé une dame âgée de 57 ans exerce un métier qui est quasiment dominé par les hommes. Elle est la seule femme conductrice de véhicules poids lourds depuis près de 30 ans en Afrique de l'Ouest.





Dans un secteur dominé par les hommes, Massata Cissé a réussi à se faire une place, bien que les longs trajets font l’objet de plusieurs dangers. Cela lui a d’ailleurs valu d’être surnommée « Mama Africa ». Voilà déjà 28 ans qu’elle exerce ce métier. Son travail consiste à transporter des milliers de tonnes de marchandises dans les pays limitrophes du Burkina Faso.Dans un secteur dominé par les hommes, Massata Cissé a réussi à se faire une place, bien que les longs trajets font l’objet de plusieurs dangers.

Elle est employée d’une cimenterie à Ouagadougou, et, est la seule femme sur près de 600 conducteurs qu’emploie la société. Le directeur de l’entreprise, Albert Ima, se dit satisfait du rendement de la seule femme conductrice.



« Ce n’est pas une activité facile. Parcourir de longues distances. Malgré son âge, c’est une femme qui se démarque du lot », estime-t-il. « Une femme au milieu de plusieurs hommes, cela ne peut être que louable pour l’image de la femme. C’est une grande combattante. Le camion est vraiment son métier ».



Mais ce n’est pas un hasard si Massata Cissé aime particulièrement ce métier. Pour elle, c’est comme un héritage. Elle le tient de son père qui était, lui aussi, chauffeur.







« J’ai hérité de ce métier de mon papa, car il était chauffeur » confie-t-elle à France 24. « Je conduis depuis 28 ans. En Afrique de l’Ouest, je suis la seule dans mon entreprise ».



Toutefois, Massata Cissé ne souhaite pas être la seule femme conductrice de poids lourds. Elle rêve que les jeunes filles s’intéressent aussi à ce travail. Elle sollicite de l’aide pour mettre en place un projet d’aide aux jeunes filles qui s’intéressent à la conduite des véhicules poids lourds.





« Je demande aux femmes d’avoir le courage d’apprendre quelque chose, peu importe le métier », a-t-elle lancé, avant de poursuivre « Je demande de l’aide aux autorités. Je veux mon propre camion aujourd’hui pour pouvoir former d’autres jeunes filles. Je veux faire une association et aider à la formation. Avec mon âge, c’est à ça que je pense ».















AfrikMag





