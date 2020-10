Afrique de l’Ouest : Sonatel reste l’opérateur de référence dans les pays de présence

Selon le document, dans les pays du Groupe Sonatel, les dernières prévisions de croissance s’établissent à 1,1% au Sénégal contre une prévision de 6,9% ; 0,9% au Mali en 2020 contre 4,7% ; 1,3% en Guinée contre 6% initialement, -2,9% à Bissau contre 5% et -3% en Sierra Leone contre 3,5% (source Banque mondiale).



« Néanmoins, le Groupe Sonatel a pu maintenir de solides performances opérationnelles et financières. Il reste l’opérateur de référence en Afrique de l’Ouest et leader sur tous ses pays de présence hormis Bissau, avec des parts de marché volumes respectifs de 55,9% au Sénégal, 55,5% au Mali, 59% en Guinée, 47,4% en Guinée Bissau et 50,8% en Sierra Léone », renseigne la Brvm.



Elle précise que les revenus du Groupe Sonatel ont augmenté de 3,2%par rapport à septembre 2019et la marge opérationnelle s’est accrue de 9,6% sur la période ; une croissance plus importante que celle du chiffre d’affaires malgré le contexte difficile et le durcissement de la concurrence. Le groupe continue ainsi d’engranger les effets bénéfiques du renforcement de la contribution des relais de croissance notamment la data mobile, Orange Money et le Broadband fixe.



Une progression liée à la hausse des parcs et des usages et l’augmentation des taux de pénétration 4G, et orange money. Le maintien des revenus s’accompagne d’une politique de maîtrise des charges, qui permet d’améliorer significativement la marge d’Ebitda.

