Afrique du Sud: Un slip de bain fait fureur après la victoire des Springboks Depuis la victoire des Springboks à la Coupe du monde de rugby, le maillot vert et or se retrouve sur toutes les épaules. Mais il est un autre symbole qui a émergé, que certains supporters portent fièrement alors que l’équipe parade dans le pays : un slip de bain aux couleurs du drapeau sud-africain !



Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

C’est une image que le pays n’est pas près d’oublier : dans les vestiaires, juste après la victoire, le demi de mêléeFaf de Klerk est allé serrer la main du prince Harry... vêtu d’un simple slip de bain. Un accoutrement plutôt patriotique, puisque le motif reprend le drapeau sud-africain.



C’est en fait une petite entreprise basée dans le sud du pays, près de Port Elizabeth, qui commercialise ce qui est désormais connu comme « le maillot de Faf ». Si elle s’est retrouvée sous les feux des projecteurs, c’est parce que son patron, Kurt Schmelzer, est allé à l’école avec Siya Kolisi. Avant la Coupe du monde, le capitaine des Springboks lui a commandé quelques-uns de ces slips de bain, mais Kurt était loin de se douter que son produit deviendrait la star des réseaux sociaux.



Prise de court par la vague d’enthousiasme, l’entreprise créée l’année dernière est désormais en rupture de stock. Elle promet de se réapprovisionner d’ici Noël et compte vendre un millier de ces slips à moins de 20 euros, un chiffre plus élevé que ce qu’elle réalise d’habitude sur une année.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos