Afrique du Sud : un Sénégalais décapite sa petite amie et garde le corps dans son frigo

Un Sénégalais de 31 ans a été arrêté vendredi 26 avril 2019, après la découverte du corps d’une femme âgée de 23 ans dans un appartement qu'il partageait avec la victime à Kempton Park, une ville du Gauteng, située dans la banlieue nord-est de Johannesburg et au sud de Pretoria.



"Apparemment, elle aurait été décapitée par son petit ami. La tête de la femme a ensuite été retrouvée dans le réfrigérateur dans le même appartement", a déclaré à la presse, Capt Jethro Mtshali, un porte-parole de la police de Gauteng.



Ce dernier n’a pas précisé l’identité de la victime ni du suspect. Il indique que le corps de la femme avait également été retrouvé dans l'appartement. "Des voisins du couple ont déclaré avoir entendu la nuit précédente des cris qui provenaient de l’appartement. Ils soupçonnaient que quelque chose était arrivé à la jeune fille ", a-t-il expliqué dans un communiqué.



"Certains locataires affirment avoir entendu des disputes violentes jeudi soir et ont appelé la police ce matin (vendredi) lorsqu'ils ont constaté que la femme était introuvable ", a-t-il ajouté, précisant qu’une enquête est en cours pour déterminer le mobile du crime.

Le suspect Inculpé pour meurtre



Le suspect a comparu devant le tribunal ce lundi (aujourd’hui) pour meurtre. Vêtu d'une veste noire et d'un jean bleu, il s'est tenu sur le banc des accusés devant le tribunal de première instance de Kempton Park, parlant doucement à son avocat qui s'est à son tour adressé à la cour. Il a passé environ cinq minutes devant la barre avant d’être conduit dans sa celulle.



L'homme, qui parle français mais comprend l'anglais, restera derrière les barreaux jusqu'à sa prochaine comparution pour une demande de mise en liberté sous caution le 7 mai.



